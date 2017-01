POL-VER: ++ Unfallflucht: VW Golf mit mattschwarzer Front gesucht ++

Landkreis Verden (ots) - Unfallflucht: VW Golf mit matter Front gesucht

Verden. Bereits am vergangenen Samstag kam es gegen 10 Uhr auf der Salzstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter Unfallflucht beging. Eine 50-Jährige Autofahrerin war in Richtung Carl-Hesse-Straße unterwegs, als ihr ein VW Golf mit mattschwarzer Front entgegenkam. Obwohl sich die Fahrzeuge streiften und erheblicher Sachschaden am Auto der 50-Jährigen entstand, beging der Fahrer des schwarzen Golfs Unfallflucht. Hinweise zum dem Golf, der vermutlich Beschädigungen an der Fahrerseite aufweist, nimmt die Polizei Verden (Tel. 04231/8060) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell