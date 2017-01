POL-VER: ++ Keine Beute im Kindergarten ++ Heizungsanlage gestohlen ++ Zusammenstoß auf der Hauptstraße ++

Landkreis Osterholz (ots) - Keine Beute im Kindergarten

Osterholz-Scharmbeck. Keine Wertgegenstände fanden bislang unbekannte Täter, die in der Nacht auf Dienstag in den Kindergarten an der Rübhofstraße eingebrochen sind. Zuvor hatten sie ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren so in das Gebäude eingedrungen. Dabei verursachten sie erheblichen Sachschaden. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Heizungsanlage gestohlen

Lilienthal. Aus einem Neubau am Brauereiweg entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag eine Heizungsanlage. Mit Gewalt öffneten sie eine Terrassentür, sodass sie anschließend in das Einfamilienhaus eindringen konnten. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die Verdächtiges gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Zusammenstoß auf der Hauptstraße

Osterholz-Scharmbeck. Auf der Hauptstraße kam es am Dienstag, gegen 18 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Als ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer von der Hauptstraße nach links auf eine Grundstücksauffahrt abbog, übersah er einen entgegenkommenden 22-jährigen Opel-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, die dabei erheblich beschädigt wurden. Am Opel entstand ein Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Beifahrerin im Opel erlitt leichte Verletzungen.

