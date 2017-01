POL-VER: ++ Trickdieb auf Supermarktparkplatz ++

Landkreis Osterholz (ots) - Trickdieb auf Supermarktparkplatz Schwanewede. Ein 72-jähriger Mann ist am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Markt Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Als er mit seinem Pkw auf dem Parkplatz fuhr, klopfte plötzlich ein unbekannter Täter an der Seitenscheibe. Da dieser um etwas Wechselgeld bat, stoppte der Autofahrer und schaute in seiner Geldbörse nach. In diesem Moment muss der Dieb in das Portmonee gegriffen haben, da das Opfer wenig später bemerkte, dass alle Geldscheine verschwunden waren. Von dem Täter fehlte allerdings auch jede Spur. Bei ihm handelt es sich um einen etwa 175 cm großen Mann mit dunklen Haaren und schlanker Statur. Er war dunkel gekleidet und sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent. Die Polizeistation Schwanewede hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04209/914690 zu melden. Um in Zukunft derartige Diebstahlsmaschen zu vermeiden, bitten die Beamten um Einhaltung einfacher Tipps:

- Bedenken Sie: Diebesfinger sind schnell und sehr geübt im Zugriff. - Seien Sie misstrauisch gegenüber Fremden und lassen sie Ihre Hilfsbereitschaft nicht ausnutzen! - Lehnen Sie im Zweifel entsprechende Anfragen höflich aber bestimmt ab und verweisen Sie auf andere Wechselmöglichkeiten, z.B. in umliegenden Geschäften oder bei jüngeren Personen. - Geben Sie Geldbörse auf keinen Fall aus der Hand. Lassen Sie auch nicht in diese hineingreifen und helfen Sie mit Wechselgeld nur aus, wenn Sie den Zugriff auf ihr Eigentum verhindern können. - Führen Sie nicht unnötig hohe Bargeldsummen mit sich. - Melden Sie Straftaten und verdächtige Beobachtungen unverzüglich der Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell