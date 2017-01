POL-VER: ++ Dieb hatte es nicht schwer ++ Einbruch in Dorfladen ++ Einbrüche in Achim ++ Zusammenstoß auf der Kreuzung ++ Unfallflucht in der Bergstraße ++

Landkreis Verden (ots) - Dieb hatte es nicht schwer

Verden. Am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Handtasche aus einem Pkw, der an der Justus-von-Liebig-Straße geparkt war. Er hatte es allerdings auch nicht schwer, an seine Beute zu kommen, da ein Fenster des Autos ein Spalt weit geöffnet war. So konnte der Langfinger in den Innenraum des Pkw greifen und sich die Tasche greifen. Die Polizei Verden hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet. Außerdem bitten die Beamten darum, es den Dieben nicht so einfach zu machen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Einbruch in Dorfladen

Dörverden/Hülsen. Auf Zigarettenschachteln hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht auf Mittwoch in den Dorfladen an der Langen Straße eingebrochen waren. Sie öffneten eine Tür zum Laden gewaltsam, danach stahlen sie das Diebesgut. Mit der Beute flohen sie schließlich unerkannt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrüche in Achim

Achim. Am Dienstag registrierte die Polizei Achim zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser. Im Laufe des Tages öffneten unbekannte Täter eine Terrassentür eines Hauses an der Freudenthalstraße gewaltsam, danach stahlen sie diversen Schmuck. Nachmittags stiegen sie nach Aufhebeln eines Fensters in ein Haus an der Sonnenstraße ein. Neben Schmuck erbeuteten die Diebe hier zudem einen Laptop. Die Einbrecher flohen in beiden Fällen unerkannt von den Tatorten. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Zusammenstoß auf der Kreuzung

Verden. Auf der Kreuzung am Berliner Ring kam es am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Als ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer vom Berliner Ring nach links abbog, übersah er eine entgegenkommende 46-jährige Audi-Fahrerin. Beide Autos wurden erheblich beschädigt, der Audi musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht in der Bergstraße

Achim. Nach einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße beging ein Autofahrer am Dienstag, gegen 15:15 Uhr, Unfallflucht. Eine 66-jährige Ford-Fahrerin hatte an einer Engstelle eigentlich Vorrang, was den entgegenkommenden Autofahrer offensichtlich nicht dazu veranlasste, anzuhalten. Daher musste die Ford-Fahrerin nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu verhindern. Dabei stieß sie mit ihrem Auto gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten VW, sodass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Pkw des Unfallverursachers blieb unbeschädigt, dieser beging Unfallflucht. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

