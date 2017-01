POL-VER: ++ Brand in Garage - 16-Jähriger leicht verletzt ++ 14-Jährige verletzt und geflohen ++ Neunjährige verletzt und weitergefahren ++

Landkreis Osterholz (ots) - Brand in Garage - 16-Jähriger leicht verletzt

Ritterhude. Bei einem Garagenbrand Am Weinberg wurde am Montag, gegen 19:45 Uhr, ein 16-Jähriger verletzt. Das Feuer entstand bei Reparaturarbeiten an einem Roller innerhalb der Garage, in der zum Zeitpunkt der Brandentstehung ein Gasofen betrieben wurde. Bei der folgenden Verpuffung zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu. Er konnte sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Flammen griffen schließlich auf die Garage über, die durch den Brand erheblich beschädigt wurde. Die Feuerwehr löschte das Feuer schließlich ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Das angrenzende Wohnhaus blieb unbeschädigt. Zur Ermittlung der genauen Brandursache wurde der Brandort beschlagnahmt.

14-Jährige verletzt und geflohen

Osterholz-Scharmbeck/Buschhausen. Nach einem Verkehrsunfall auf der Heilshorner Straße sucht die Polizei Osterholz nach Zeugen des Vorfalls, der sich bereits am Sonntag, kurz nach 18 Uhr, zugetragen hat. Eine 14-jährige Radfahrerin überquerte die Heilshorner Straße in Höhe der Buschhausener Straße, dafür nutzte sie die dortige Fußgängerampel. Obwohl sie Grünlicht hatte, wurde sie von einem aus Richtung Schwanewede herannahenden und bislang unbekannten Autofahrer angefahren, sodass das Mädchen leicht verletzt zu Boden fiel. Der Autofahrer stoppte kurz, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Hinweise zu dem Autofahrer oder dessen dunkles Auto werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen.

Neunjährige verletzt und weitergefahren

Lilienthal. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Transporters hat am Montag, gegen 7:45 Uhr, ein neunjähriges Mädchen auf der Straße Lake leicht verletzt, anschließend ist der Fahrer weitergefahren. Der Fahrzeugführer war auf der Straße Lake in Richtung Auf der Koppel unterwegs. In Höhe der Gaußstraße fuhr er zu dicht an dem Kind vorbei, sodass er mit dem rechten Außenspiegel den Kopf der Neunjährigen streifte. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des Kastenwagens oder zu dessen Fahrzeug nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell