POL-VER: ++ Taschendieb schlägt zu - Opfer gesucht ++ Bratpfanne vergessen - Feuerwehreinsatz in der Elbestraße ++ Hoher Sachschaden ++ Pkw übersehen ++

Landkreis Verden (ots) - Taschendieb schlägt zu - Opfer gesucht

Langwedel. Nach einem versuchten Taschendiebstahl mit anschließender Körperverletzung sucht die Polizeistation Langwedel nach dem Opfer und Zeugen der Tat, die sich am Montag, gegen 12:45 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Verbrauchermarktes an der Großen Straße zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Täter wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie dieser einem älteren Herrn die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen hatte. Der Bestohlene bemerkte den Diebstahl jedoch und holte sich das Portmonee aus den Händen des Diebes wieder zurück. Daraufhin hat der Täter den Mann getreten, anschließend lief er ohne Beute, aber in Begleitung von zwei jungen Männern, in Richtung Große davon. Aufmerksame Zeugen kümmerten sich um den Angegriffenen, der jedoch jede Hilfe dankend ablehnte und mit seinem Auto davonfuhr. Da die Zeugen den Vorfall anschließend der Polizei mitgeteilt haben, haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen. Der Angegriffene wird dringend gebeten, sich unter Telefon 04232/7617 bei der Polizeistation Langwedel zu melden. Auch Zeugen, die die drei jungen Männer, alle Ende 20 Jahre alt mit dunklen Haaren und dunklem Hautteint, gesehen haben, werden gebeten, Kontakt zur Polizei aufzunehmen.

Bratpfanne vergessen - Feuerwehreinsatz in der Elbestraße

Verden. Am Montag kam es gegen 18 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz an der Elbestraße. Ein Anwohner hatte hier seine Pfanne auf dem eingeschalteten Herd vergessen, sodass kurze Zeit später dichter Rauch in der Wohnung entstand. Eine Nachbarin bemerkte den Qualm, sodass noch vor Entstehung eines Brandes rechtzeitig die Feuerwehr verständigt werden konnte. Es entstand schließlich kaum Sachschaden, die Wohnung blieb bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sorgte für eine Belüftung der Räume.

Hoher Sachschaden

Ottersberg/Wümmingen. Hoher Sachschaden entstand am Montag, gegen 13:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Rothlaker Straße/Bremer Damm. Als eine 73-jährige Mercedes-Fahrerin von der Rothlaker Straße nach links in den Bremer Damm abbog, übersah sie einen entgegenkommenden 55-jährigen Fahrer eines Renaults. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, dabei wurde niemand verletzt. An beiden Pkw entstand jedoch Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf knapp 30.000 Euro geschätzt.

Pkw übersehen

Achim/Bierden. Als eine 24-jährige Seat-Fahrerin am Montag, gegen 15:30 Uhr, vom Seitenstreifen der Bremer Straße aus in den fließenden Verkehr in Richtung Bremen einfahren wollte, übersah sie einen nachfolgenden Mercedes, in dem eine 51-jährige Frau am Steuer saß. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Hierbei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro an den Fahrzeugen. Die Frauen blieben unverletzt.

