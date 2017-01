POL-VER: ++ Nach dem Messerangriff - 17-Jähriger in Untersuchungshaft ++

Landkreis Osterholz (ots) - Nach dem Messerangriff - 17-Jähriger in Untersuchungshaft Schwanewede. Nach dem Angriff auf einen 54-jährigen Mann auf der Straße Langenberg (siehe auch Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 21.01.2017, 18:24 Uhr) hat das Amtsgericht Achim Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen einen 17-jährigen Tatverdächtigen erlassen. Der Jugendliche befindet sich in Untersuchungshaft. Der Angegriffene hingegen hat das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Tatverdächtige am Samstag, gegen 00:40 Uhr, auf der Straße Langenberg mit einem Messer auf den 54-Jährigen eingestochen. Dieser wollte einer jungen Frau zu Hilfe kommen, die nach seinen Beobachtungen belästigt wurde. Nachdem er aus seinem Auto ausgestiegen war und die Männer angesprochen hatte, griffen ihn der 17-Jährige und sein 19-jähriger Bruder unvermittelt an. Der 19-jährige Bruder wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, da er laut Zeugenaussagen auf das Opfer eingeschlagen habe. Beide Brüder sind in Schwanewede wohnhaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell