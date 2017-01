POL-VER: ++ Einbruchsversuch in Bäckerei scheiterte ++ Schiebetür hielt stand ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Einbruchsversuch in Bäckerei scheiterte Grasberg. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Sonntag, in eine Bäckerei an der Speckmannstraße einzubrechen. Sie beschädigten die Schiebetür, es gelang ihnen jedoch nicht, einzudringen. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Schiebetür hielt stand Hambergen. In der Nacht auf Sonntag scheiterte ein Einbruchsversuch in eine Bäckerei an der Alten Schulstraße. Die unbekannten Täter beschädigten die Schiebetür, sie hielt jedoch stand, sodass sie nicht in den Innenraum eindringen konnten. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell