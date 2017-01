POL-VER: ++ Kampf gegen Einbrecher: Polizeiinspektion Verden/Osterholz richtet zentrale Ermittlungsgruppe ein ++

Torsten Neu, Leiter der Ermittlungsgruppe "WED", in seinem Büro. Bild-Infos Download

Landkreise Verden und Osterholz (ots) -

Kampf gegen Einbrecher: Polizeiinspektion Verden/Osterholz richtet zentrale Ermittlungsgruppe ein Landkreis Verden/Landkreis Osterholz. Bundesweit registriert die Polizei schon seit Jahren einen Anstieg von Wohnungseinbrüchen. Auch im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Verden/Osterholz bildet dieser Deliktsbereich seit langem ein Schwerpunkt der Ermittlungsarbeit. Im Jahr 2015 gab es in den beiden Landkreisen Verden und Osterholz im Vergleich zum Vorjahr zwar einen leichten Rückgang der versuchten und vollendeten Taten von 769 auf 750. Für das Jahr 2016 ist allerdings damit zu rechnen, dass es wieder einen Anstieg geben wird. "Das Niveau, auf dem wir uns im Bereich der Einbrüche in Wohnungen bewegen, ist eindeutig zu hoch", so Uwe Jordan, Leiter der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. "Neben der Fortsetzung unserer bisherigen Maßnahmen von gezielten Präventionsmaßnahmen und Kontrollen wollen wir unseren Personalansatz zur spezialisierten Täterermittlung noch einmal verstärken. Alle Taten in den Landkreisen Verden und Osterholz werden durch eine gesondert eingerichtete Ermittlungsgruppe zentral bearbeitet. Die Ermittler werden aus den Dienststellen Verden, Achim und Osterholz an einen Standort zusammengezogen, um sich anschließend auf die Ermittlungsführung gegen Wohnungseinbrecher zu konzentrieren." Bereits im Oktober 2016 hat die Ermittlungsgruppe "Wohnungseinbruchdiebstähle (WED)" ihre Arbeit aufgenommen. Sie besteht aus insgesamt neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zusätzlich werden sie von Analysten und Fahndungskräften unterstützt. Für das spezialisierte Team um Ermittlungsgruppenleiter Torsten Neu hat die Polizei gesonderte Räumlichkeiten angemietet. Während die Beamten zuvor auf den Polizeidienststellen in Verden, Achim und Osterholz verteilt waren und dort neben Einbruchstaten auch noch weitere Delikte bearbeitet haben, befinden sich nun alle unter einem Dach und nehmen ausnahmslos versuchte und vollendete Wohnungseinbruchdiebstähle ins Visier. "Es hat eindeutig Vorteile, wenn man als Team landkreisübergreifend kurze Wege hat und unmittelbar zusammenarbeitet", so Torsten Neu. "Der Austausch von Informationen über Täter, Tatorte und kriminelle Begehungsweisen funktioniert innerhalb einer eng zusammenarbeitenden Ermittlungsgruppe noch besser. Außerdem ist es vor dem Hintergrund der langen Grenze zwischen unserem Zuständigkeitsgebiet und der Großstadt Bremen für die Polizeien auf beiden Seiten der Grenze enorm wichtig, wenn es zentrale Ansprechpartner gibt, das verhindert Reibungsverluste. Uns gelingt es jetzt offenkundig auch besser, überörtlich reisende Täter in den Fokus zu nehmen." Damit spricht Neu die besondere geographische Lage der Polizeiinspektion Verden/Osterholz an. Neben den örtlichen Tätern, die in ihrer unmittelbaren Umgebung Einbrüche begehen, gibt es auch überörtlich agierende Täter, die die günstig gelegene A27 und A1 als Anfahrt- und Fluchtroute nutzen. Viele Tatverdächtige kommen allerdings auch aus Bremen, was die Anzahl der Einbruchszahlen im hiesigen Bereich eindeutig beeinflusst. Mit der neuen Ermittlungsgruppe verstärken die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz nochmals ihren Schwerpunkt im Kampf gegen Wohnungseinbrüche. Uwe Jordan abschließend: "Die hohe Fallzahl und die durch die Taten entstehenden Schäden und Ängste sind uns natürlich ein Dorn im Auge. Häufig sind die psychischen Belastungen, die das Eindringen von Fremden in die Privatsphäre nach sich zieht, noch viel gravierender als die materiellen Schäden. Dessen sind wir uns bewusst."

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell