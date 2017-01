POL-VER: Pressemeldung vom 22.01.2017

Verden/Osterholz (ots) - ++ In Kindergarten eingebrochen ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstag gegen 03:00 Uhr, kam es in Osterholz-Scharmbeck in der Wiesenstraße zu einem Einbruch in den Kindergarten. Die bislang unbekannten Täter brachen ein Bürofenster auf. Vermutlich ließen sie aufgrund der ausgelösten Alarmanlage von einer weiteren Tatausführung ab und konnten im Folgenden flüchten. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter der Telefonnummer 04791-3070 zu melden.

++ Diebstahl von medizinischer Ausrüstung aus Rettungswagen ++

Achim. Am Freitag zwischen 11:50 Uhr und 12:20 Uhr wurde aus einem auf dem Gelände der Aller-Weser-Klinik Achim abgestellten Rettungswagen ein Notfallrucksack entwendet. Die Einnahme der hierin enthaltenen Medikamente ist bei falscher Dosierung oder unsachgemäßem Gebrauch akut gesundheitsgefährdend.

++ Sachbeschädigung durch Abbrennen pyrotechnischer Erzeugnisse ++

Achim. In den Abendstunden des 20. Januar gegen 21:10 Uhr wurden in der Straße Holzbaden in Achim pyrotechnische Gegenstände abgebrannt und in zumindest einem Fall in Richtung eines Mietobjektes geworfen, wodurch die Gebäudeverglasung beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Achim unter Tel. 04202/9960 erbeten.

++ Taschendiebstahl im Lebensmittelmarkt ++

Oyten. Am Nachmittag des 20. Januar wurde einer Kundin des LIDL Lebensmittelmarktes in Oyten die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Oyten erbeten.

++ In Wohnhäuser eingebrochen ++

Langwedel. Während der Abwesenheit des Geschädigten hebelten bislang unbekannte Einbrecher am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 13:15 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses im Mittelweg auf. Im Inneren wurden sämtliche Räume betreten und nach Diebesgut durchsucht. Die Einbrecher konnten im Anschluss unerkannt entkommen.

Etelsen. Ebenfalls am Samstag, diesmal im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr, wurde durch Unbekannte zunächst versucht eine Terrassentür und ein Fenster eines Wohnhauses im Nelkenweg durch Aufhebeln zu öffnen. Als dies misslang, wurde die Scheibe der Terrassentür mit einem Stein eingeworfen und geöffnet. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher Schmuck und konnten anschließend unerkannt entkommen.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Langwedel unter Tel. 04232/7617 oder die Polizei Verden unter Tel. 04231/8060 entgegen.

++ Verkehrsunfall unter Einfluss von Drogen und Alkohol - Hergang unklar ++

Gem. Achim/BAB 27. Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr kam es auf der A27 in Höhe der Anschlussstelle Sebaldsbrück in Fahrtrichtung Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Bremen mit ihrem Fahrzeug die A27 in Rtg. Bremerhaven. Ebenso ein 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Sebaldsbrück fuhr der Fahrzeugführer aus Hamburg nahezu ungebremst auf den Pkw der Bremerin auf. Aufgrund des heftigen Anstoßes kam der Pkw der Bremerin ins Schleudern und geriet in den rechten Seitenraum. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer aus Hamburg Alkoholgeruch festgestellt. Ein Alkohol- sowie Drogentest verliefen positiv, eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führersein sichergestellt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Langwedel (Tel. 04232/945990) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell