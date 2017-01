POL-VER: ++ 54-jähriger Mann bei Auseinandersetzung verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots) -

54-jähriger Mann bei Auseinandersetzung verletzt Schwanewede. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße Langenberg wurde in der Nacht auf Samstag ein 54-jähriger Mann verletzt. Gegen 00:40 Uhr meldete eine Zeugin, dass es auf offener Straße eine Schlägerei gegeben habe, woraufhin eine Person verletzt auf dem Boden liegen geblieben sei. Als die alarmierten Beamten des Polizeikommissariats Osterholz und der Polizei Bremen kurze Zeit später am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie hier tatsächlich den 54-Jährigen verletzt vor. Wie sich herausstellte, war er durch ein Messer verletzt worden. Unweit von ihm hielten sich drei junge Männer und eine junge Frau auf. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte der Verletzte als vorbeifahrender Autofahrer auf der Straße einen Streit wahrgenommen, woraufhin er aus seinem Auto ausgestiegen war und schlichten wollte. Dabei war er jedoch unvermittelt von einem der jungen Männer angegriffen worden. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Es besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Polizei richten sich derzeit gegen zwei 17- und 19-jährige Brüder aus dem Kreise der drei angetroffenen jungen Männern. Beide wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Ursache und der genaue Hergang der Auseinandersetzung zwischen ihnen und dem Verletzten ist bislang ungeklärt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, unter Telefon 04791/3070 Kontakt zur Polizei Osterholz aufzunehmen.

