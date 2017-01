POL-VER: Pressemeldung vom 21.01.2017

Verden/Osterholz (ots) - Bereich Verden

++ Fahrzeugführerin nach Unfall leicht verletzt ++

Verden. Eine 34-jährige Verdenerin befuhr am Freitagnachmittag die Birkenstraße und beabsichtigte mit ihrem VW-Touran an der Einmündung zur Bremer Straße in Richtung Innenstadt abzubiegen. Beim Abbiegen übersah sie den aus Richtung Innenstadt kommenden Mercedes einer 71-jährigen Walsroderin. Diese konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitt die Mercedesfahrerin leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 11.000,- Euro.

Bereich Achim

++ In Fahrzeug eingebrochen ++

Thedinghausen-Wulmstorf. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 19.01.2017, 19.00 h bis zum 20.01.2017, 08.00 Uhr in Wulmstorf, Alte Dorfstraße an einem Pkw Opel Insignia eine Scheibe ein,öffneten das Fahrzeug und entwendeten Gegenstände.

++ Beim Einbiegen entgegenkommende Fahrzeuge übersehen ++

Ottersberg-Wümmingen. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Ottersberg befuhr am Freitagmorgen gegen 06.55 Uhr in Wümmingen die Landesstraße 155 in Fahrtrichung Posthausen und wollte nach links auf die BAB 1 Anschlußstelle Posthausen einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 20-jährigen aus Ottersberg, welcher in Richtung Ottersberg-Bahnhof fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoss beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 27000,-Euro.

Achim-Bierden. Eine 39-jährige Pkw-Fahrerin aus Achim befuhr am Freitagmorgen in Bierden die Straße Bierdener Mühle und beabsichtigte nach links auf den Parkplatz des Krankenhauses abzugbiegen. Hierbei übersah sie aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Pkw einer 46-Jährigen aus Achim. Es kam zu einem Zusammenstoss beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,-Euro entstand.

++ Unfall nach Vorfahrtsverletzung ++

Oyten-Bassen. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Achim bog am frühen Freitagnachmittag in Bassen aus der Straße Zur Wiemark auf die Landesstraße 168 ein und übersah hierbei eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Oyten, welche mit ihrem Fahrzeug in Richtung Ottersberg fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoss beider Fahrzeuge, wobei beide Fahrer verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8100,-Euro.

++ Unfallflucht auf Parkplatz ++

Oyten. Ein unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Freitag in der Zeit von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr in Oyten auf dem Parkplatz eines Schugeschäftes in der Industriestraße rückwärts gegen einen dort geparkten blauen Opel Corsa. Es enstand ein Sachschaden von ca. 300,-Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gesucht.

++ Pkw nach Vorfahrtsmissachtung in parkende Fahrzeuge geschoben ++

Ottersberg-Posthausen. Ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Achim befuhr am frühen Freitagnachmittag in Posthausen den Parkplatz eines Kaufhauses vom Baumarkt zum Kreisel. An der nächsten Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 77-jährigen Pkw-Fahrers aus Ahausen. Es kam zu einem Zusammenstoss beider Fahrzeuge, wodurch das Fahrzeug des 77-Jährigen gegen zwei parkende Pkw's prallte. Danach wurden noch zwei weitere dort parkende Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15500,-Euro.

++ Vorfahrtsberechtigten übersehen - Unfall mit Sachschaden ++

Achim-Uphusen. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer aus Achim bog am Freitag um die Mittagszeit in Uphusen von der Fahrenheitstraße auf die Uphuser Heerstraße ein, worauf es mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 36-jährigen aus Oyten zu einem Zusammenstoss kam. Es entststand ein Sachschaden von ca. 13200,-Euro.

