POL-VER: ++ Brand einer Waschanlage - Feuerwehreinsatz in Pennigbüttel ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Brand einer Waschanlage - Feuerwehreinsatz in Pennigbüttel Osterholz-Scharmbeck. An der Siemensstraße kam es am Freitag, kurz vor 13 Uhr, zu einem größeren Gebäudebrand. Als die alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei kurze Zeit später auf der Anfahrt waren, stiegen bereits schwarze Rauchwolken aus einer Waschhalle eines Autohauses. Den Brandbekämpfern gelang es, eine Ausweitung der Flammen zu verhindern. Das Polizeikommissariat Osterholz hat noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, der Grund für die Entstehung des Feuers ist aber noch unklar. Nach derzeitigem Stand entwickelte sich das Feuer im Bereich eines Pkw, der sich in der betroffenen Waschhalle befand. Da Löschversuche durch Mitarbeiter der Firma keine Wirkung zeigten, griffen die Flammen schließlich auf die Halle über. Brandermittler schließen einen technischen Defekt als Brandursache nicht aus. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach bisherigen Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro beziffert. Während der Löscharbeiten war es erforderlich, die Siemensstraße für den Verkehr zu sperren, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die B74 war von der Sperrung nicht betroffen.

