POL-VER: ++ Werkzeuge gestohlen ++ Transporter aufgebrochen ++ Zusammenstoß im Einmündungsbereich ++ Ermittlungen wegen Unfallflucht ++ Beim Abbiegen übersehen ++ Hoher Sachschaden ++

Landkreis Verden (ots) -

Werkzeuge gestohlen Oyten. Im Gewerbepark an der A1 kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einbruch in eine im Bau befindliche Halle an der Marie-Curie-Straße. Die Diebe stahlen diverse Werkzeuge, mit denen sie anschließend unerkannt flüchteten. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Transporter aufgebrochen Ottersberg. Einen an der Verdener Straße geparkten Transporter haben zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagvormittag unbekannte Täter aufgebrochen. Nachdem die Hecktür gewaltsam geöffnet wurde, stahlen die Diebe aus dem Fahrzeug diverse Elektrogeräte. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der Beute liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden. Zusammenstoß im Einmündungsbereich Ottersberg. Auf der Großen Straße kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Eine 34-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Straße Im Forth. Als sie die Große Straße (L168) erreichte, wollte sie hier nach links einbiegen. Dabei übersah sie eine bevorrechtigte 42-jährige Opel-Fahrerin, die in Richtung Ottersberg unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Autos, bei der die 42-Jährige leicht verletzt wurde. Der Gesamtschaden an den Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt. Ermittlungen wegen Unfallflucht Achim. Auf der Uesener Feldstraße entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 13:30 Uhr, hoher Sachschaden. Eine 34-jährige Ford-Fahrerin war hier in Richtung Obernstraße unterwegs. Als sie an der Ampel anhalten musste, ordnete sich ein 82-jähriger BMW-Fahrer auf der Linksabbiegerspur ein und fuhr an der Frau links vorbei. Dabei streifte er jedoch das Auto der Wartenden, sodass beide Pkw beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wird auf 4500 Euro beziffert. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Der 82-Jährige setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort, konnte aber ermittelt werden. Die Polizei Achim leitete ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Beim Abbiegen übersehen Achim. Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, eine 26-jährige VW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Embser Landstraße (L167). Als ein 58-jähriger Geländewagenfahrer von der L167 abbiegen wollte, übersah er offenbar die entgegenkommende Frau, sodass es zur Kollision beider Autos kam. Der 58-Jährige blieb unverletzt. An den Pkw entstand Sachschaden. Hoher Sachschaden Ottersberg/Posthausen. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag, gegen 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Posthausen (L155). Eine 52-jährige Mercedes-Fahrerin war auf der L155 in Richtung Verden unterwegs. Die Frau wollte zunächst nach rechts auf den Parkplatz Dodenhof abbiegen und ordnete sich auch entsprechend auf der Rechtsabbiegerspur ein. Als sie sich dann entschloss, doch geradeaus zu fahren, kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Ford-Fahrer, der in diesem Moment bei Grünlicht vom Parkplatz kommend in die Kreuzung einbog. Bei dem folgenden Zusammenstoß blieben beide Beteiligten unverletzt. Der Schaden an den Autos wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell