POL-VER: ++ Einbruch in Geschäftshaus ++

Einbruch in Geschäftshaus Osterholz-Scharmbeck. In ein Geschäftshaus an der Kirchenstraße brachen in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Täter ein. Zunächst hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, um danach in das Gebäude einzusteigen. Hier durchsuchten sie mehrere Schränke nach möglichem Diebesgut. Ob sie Beute machten, ist derzeit unklar. Die Täter flohen anschließend unerkannt. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

