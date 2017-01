POL-VER: ++ Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Radfahrer verletzt ++ Einbrecher in Einfamilienhaus ++ Kleintransporter aufgebrochen ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Autofahrerin missachtet Vorfahrt - Radfahrer verletzt Lilienthal. Bei einem Unfall auf der Straße Auf der Koppel wurde am Dienstag, gegen 9:45 Uhr, ein 18-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Zweiradfahrer befuhr die Jürgen-Christian-Findorff-Straße. Als er die Einmündung Auf der Koppel erreichte, hätte eine Frau, die mit einem Kleinwagen von links herannahte, wegen der Vorfahtregelung "rechts vor links" anhalten müssen. Die Autofahrerin missachtete jedoch die Vorfahrt des Radfahrers und fuhr weiter. Um einen Unfall zu verhindern, bremste der junge Mann und stürzte, wobei er Verletzungen erlitt und sein Fahrrad beschädigt wurde. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht, sodass das Auto unbeschädigt blieb. Die Polizeistation Lilienthal ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung gegen die bislang unbekannte Frau. Hinweise zu ihr oder dem Kleinwagen nehmen die Beamten unter Telefon 04298/92000 entgegen. Einbrecher in Einfamilienhaus Schwanewede. In ein Einfamilienhaus am Heidkamp brachen am Mittwoch unbekannte Täter ein. Im Laufe des Tages hebelten sie eine Terrassentür auf und stiegen anschließend in das Haus ein. Hier erbeuteten sie diversen Schmuck, mit dem sie unerkannt flüchten konnten. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen. Kleintransporter aufgebrochen Lilienthal. Einen an der Dr.-Ruckert-Straße geparkten Kleintransporter haben in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter aufgebrochen. Anschließend stahlen sie aus dem Innenraum des Fahrzeugs diverses Werkzeug. Von den Tätern und dem Diebesgut fehlt jede Spur. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

