POL-VER: ++ Drei Verletzte auf der A1 ++ Schwerer Unfall auf der A1 ++ Auffahrunfall In den Ellern ++

Landkreis Verden (ots) -

Drei Verletzte auf der A1 Achim/Uphusen. Bei einem Auffahrunfall auf der A1 wurden am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, drei Personen verletzt, eine davon schwer. Als in Höhe des Bremer Kreuzes ein 25-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Bremen unterwegs war, verkehrsbedingt abbremsen musste, reagierte eine nachfolgende 32-jährige VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Dabei wurde das Auto des 25-Jährigen auf einen vor ihm befindlichen Opel geschoben, indem eine 53-jährige Frau am Steuer saß. Die 32-Jährige erlitt bei der Kollision schwere Verletzungen, die anderen beiden Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Der Schaden an den Autos beträgt rund 12.000 Euro, zwei von ihnen waren nicht mehr fahrbereit. Schwerer Unfall auf der A1 Oyten. Am Mittwochnachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Bremen unterwegs, als er aufgrund einer Staubildung verkehrsbedingt abbremsen musste. Ein nachfolgender 45-jähriger Fahrer eines Sattelzuges übersah diesen Vorgang offenbar, sodass er nahezu ungebremst auf den Vordermann auffuhr. Bei der folgenden Kollision wurde der 45-Jährige in seinem Führerhaus eingeklemmt, er musste durch die Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit werden. Danach wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 90.000 Euro. Der Unfall und die nachfolgenden Rettungs- und Bergungsarbeiten führten am Mittwochnachmittag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld des Bremer Kreuzes. Auffahrunfall In den Ellern Achim/Uphusen. Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße In den Ellern. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer musste hier verkehrsbedingt abbremsen, was ein nachfolgender 39-jähriger Lkw-Fahrer zu spät erkannte. Der Lkw fuhr auf und schob den Pkw von der Straße gegen eine Beschilderung neben der Fahrbahn. Verletzt wurden bei diesem Unfall niemand, der entstandene Gesamtschaden beträgt rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell