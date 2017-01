POL-VER: ++ Mann stirbt bei Wohnungsbrand ++

Landkreis Verden (ots) -

Mann stirbt bei Wohnungsbrand Intschede. Bei einem tragischen Wohnungsbrand an der Straße Winkel ist am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, ein Mann ums Leben gekommen. Die Identität des Verstorbenen sowie die Ursache des Brandes stehen derzeit noch nicht eindeutig fest. Nachbarn hatten aus dem betroffenen Hof einen ausgelösten Warnmelder gehört und Rauchentwicklung wahrgenommen, woraufhin sie die Feuerwehr alarmierten. Die Brandbekämpfer aus Intschede, Blender, Thedinghausen und Einste verhinderten schließlich ein Ausbreiten des Feuers, das auf die Küche der Wohnung beschränkt war. In dem Resthof war von dem Feuer lediglich eine von drei Einliegerwohnungen betroffen, diese war auch als einzige bewohnt. Dementsprechend geht die Polizeiinspektion Verden/Osterholz auch davon aus, dass es sich bei der Leiche um den alleinigen Bewohner des Hauses, einen 76-jähriger Mann, handelt. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern, auch nicht, ob überhaupt ein Gebäudeschaden vorliegt. Derzeit geht die Polizei von einem tragischen Unglücksfall aus. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache und zur Identität des Verstorbenen dauern jedoch noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell