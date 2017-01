POL-VER: ++ Geländewagen erheblich beschädigt ++ Zwei Verletzte bei Unfall ++ In Kita eingestiegen ++ Heizungsanlagen gestohlen ++ Laptop aus Pkw entwendet ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Geländewagen erheblich beschädigt Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstag, um 12:45 Uhr, stellte ein 55-Jähriger Mann seinen Geländewagen vor einem Geschäft für Tierzubehör an der Ritterhuder Straße ab. Als er eine viertel Stunde später zurückkam, musste er erhebliche Beschädigungen an seinem Fahrzeug feststellen. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro beziffert. Offenbar war ein unbekannter Fahrzeugführer gegen seinen Pkw gefahren und anschließend geflohen. Hinweise zu dem Unfallfahrer nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen. Zwei Verletzte bei Unfall Schwanewede. Auf der Blumenthaler Straße wurden am Dienstag, gegen 15:45 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Eine 79-jährige Skoda-Fahrerin wollte von der Blumenthaler Straße nach links in die Hospitalstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 65-jährigen Dacia-Fahrer, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, an ihren Autos entstanden Schäden von rund 8000 Euro. In Kita eingestiegen Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in die Kita an der Straße Moorblick eingestiegen. Sie hebelten ein Fenster auf und stahlen aus dem Kindergarten etwas Bargeld. Anschließend flohen sie unerkannt. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz zu melden. Heizungsanlagen gestohlen Lilienthal. Ein noch im Bau befindliches Reihenhaus am Stellmacherweg war in der Nacht auf Dienstag Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täter hebelten insgesamt fünf Wohnungstüren auf, um nach möglichem Diebesgut Ausschau zu halten. Aus zwei Wohnungen stahlen sie schließlich die Heizungsanlagen, die sie zuvor fachmännisch demontiert hatten. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und bittet Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden. Laptop aus Pkw entwendet Ritterhude. Aus einem an der Habichthorster Straße abgestellten Pkw entwendeten am Dienstagvormittag unbekannte Täter einen Laptop. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und stahlen anschließend aus dem Innenraum des Volvos den tragbaren Computer. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell