POL-VER: ++ Erste Verursacher für Sachbeschädigungen in der Silvesternacht ermittelt ++

Landkreis Verden (ots) -

Verursacher für Sachbeschädigungen in der Silvesternacht ermittelt Achim/Bierden. Im Stadtgebiet von Achim kam es in der Silvesternacht zu diversen Sachbeschädigungen (siehe Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 02.01.2017, 15:25 Uhr). Nach umfangreicher Ermittlungsarbeit des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Achim richten sich die Verfahren mittlerweile gegen mehrere junge Leute, die in der Silvesternacht mit Silvesterfeuerwerk hantiert haben. Aus einer Gruppe von jungen Männern im Alter zwischen 16 und 19 Jahren heraus wurde gegen 00:30 Uhr der Altglascontainer bei einem Verbrauchermarkt an der Einmündung Bierdener Kämpe entzündet. Wenige Minuten später entzündete ein Kind durch den unvorsichtigen Umgang mit Böllern eine Altpapiertonne, die hinter einem Wettbüro an der Bremer Straße aufgestellt war. Die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Sachbeschädigungen, die in der Silvesternacht begangen wurden, dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell