POL-VER: ++ Polizei warnt vor Eisplatten auf Lkw - Unfall auf A27 verläuft glimpflich ++

Polizei warnt vor Eisplatten auf Lkw - Unfall auf A27 verläuft glimpflich Landkreis Verden. Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor Eisplatten, die bei den derzeit herrschenden Wetterverhältnissen nicht selten von Lkw-Dächern auf die Straße oder auf den nachfolgenden Straßenverkehr krachen. Insbesondere auf Lkw und Sattelzügen mit Planenverdecken kann sich während nächtlicher Ruhepausen leicht Wasser ansammeln, das bei Minusgraden gefriert. Nach Fahrtantritt am nächsten Morgen werden die rutschenden Eisplatten dann zu gefährlichen Geschossen. So geschah es auch am Montagvormittag auf der A27 nahe der Anschlussstelle Achim-Ost. Während der Fahrt lösten sich vom Dach eines Sattelaufliegers mehrere Eisschollen. Sie landeten auf einem hinter dem Sattelzug fahrenden VW Golf, indem eine 59-jährige Frau am Steuer saß. Glück im Unglück: Die schweren Eisplatten durchschlugen nicht die Windschutzscheibe des Pkw, die Frau blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand jedoch beträchtlicher Schaden. Die Fahrerin konnte sich das Kennzeichen des Aufliegers merken, sodass sie zumindest die Schadenregulierung in die Wege leiten kann. Außerdem zeigte sie den Fahrer bei der Polizei an. Leider handelt es sich bei diesem Vorfall um keinen Einzelfall. Immer wieder beobachten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel aufgewirbelte Eisplatten, die von den Lkw-Fahrern nicht, wie gesetzlich vorgeschrieben, entfernt werden. Daher der Tipp der Polizei an die Lkw-Fahrer: Kontrollieren Sie vor Fahrtantritt Ihre Fahrzeuge und entfernen Sie Eisschollen von den Dächern, denn Sie sind es, die im Fall des Falles verantwortlich gemacht werden!

