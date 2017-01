POL-VER: ++ Opel Corsa ausgeschlachtet ++ Drei Verletzte nach Unfall ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Opel Corsa ausgeschlachtet Schwanewede. Zwischen Freitagnachmittag und Montagnachmittag wurde ein Opel Corsa, der an der Landstraße auf einer Zufahrt zu einem Mehrparteienhaus geparkt war, von Dieben regelrecht ausgeschlachtet. Die unbekannten Täter brachen eine Tür gewaltsam auf und demontierten im Innenraum des Kleinwagens das Navigationsgerät samt Radio, das Multifunktionslenkrad und die Airbags. Der entstandene Schaden ist beträchtlich. Mögliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 entgegen. Drei Verletzte nach Unfall Osterholz-Scharmbeck/Scharmbeckstotel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße (B74) erlitten am Montag, 14:30 Uhr, drei Personen leichte Verletzungen. Ein 44-jähriger Golf-Fahrer war in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. Als er an einer Rotlicht anzeigenden Ampel anhielt, übersah dies ein nachfolgender 29-jähriger Polo-Fahrer´, der daraufhin auffuhr. Beide Autofahrer sowie ein Mitfahrer im Golf wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

