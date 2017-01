POL-VER: ++ Mehrere Anzeigen gegen 21-jähriger Autofahrer ++ Mercedes nicht mehr fahrbereit ++

Landkreis Verden (ots) -

Mehrere Anzeigen gegen 21-jähriger Autofahrer Achim. Am Montag, gegen 14 Uhr, stoppten Beamte des Polizeikommissariats Achim auf der Straße Am Finigen einen 21-jährigen Autofahrer. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten sie durch einen Drogentest fest, dass der Fahranfänger unter Drogen stand. Der junge Mann musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nicht nur, weil er berauscht war, sondern auch weil er überhaupt keinen Führerschein besitzt, musste er das Auto schließlich stehen lassen. Eine weitere Anzeige handelte sich der Mann ein, weil an dem Pkw zudem nur abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht waren. Mercedes nicht mehr fahrbereit Thedinghausen. Hoher Sachschaden entstand am Montag, gegen 5:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Achimer Landstraße (L156). Ein 40-jähriger Fahrer eines Mercedes war hier aus Thedinghausen kommend in Richtung Achim unterwegs, als er in einer Rechtskurve aufgrund von Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Neben der Straße prallte der Mercedes gegen einen Baum. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, es musste abgeschleppt werden, da es nicht mehr fahrbereit war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell