POL-VER: ++ Navi gestohlen ++ Verunfallter BMW nicht versichert ++ Fahrer eines schwarzen Renault gesucht ++ Auf geparkten Pkw aufgefahren ++ Fahranfänger überschätzt Fahrkünste ++

Landkreis Verden (ots) -

Navi gestohlen Oyten. Am Sonntag hat ein unbekannter Täter einen VW Golf aufgebrochen, der an der Lienertstraße geparkt war. Zwischen 4:30 Uhr und 16 Uhr schlug er eine Scheibe ein, um anschließend aus dem Pkw das Navigationsgerät zu demontieren. Anschließend floh er unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen. Verunfallter BMW nicht versichert Achim/Uphusen. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer kam am Sonntagvormittag, gegen 10 Uhr, von der Anschlussstelle Uphusen von der Fahrbahn ab. Weil er auf der schneeglatten Fahrbahn zu schnell war, geriet er ins Schleudern und rutschte daraufhin rückwärts gegen die Schutzplanke. Während der 48-Jährige unverletzt blieb, entstand am BMW ein erheblicher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel fest, dass für das Auto kein Versicherungsschutz vorlag, obwohl dies Pflicht ist. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Fahrer eines schwarzen Renault gesucht Achim/Baden. Ein unbekannter Autofahrer beging zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf der Badener Dorfstraße Unfallflucht. Er kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen gemauerten Gartenzaun, an dem in der Folge ein Schaden von rund 1500 Euro entstand. Ein angrenzender Stromverteilerkasten wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Anstatt sich bei den Geschädigten oder bei der Polizei zu melden, floh er von der Unfallstelle. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile gefunden, die darauf hindeuten, dass der Flüchtige mit einem schwarzen Renault unterwegs war. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen. Auf geparkten Pkw aufgefahren Achim/Uesen. Hoher Sachschaden entstand am Sonntag, gegen 20:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Uesener Feldstraße. Ein 69-jähriger Seat-Fahrer war in Richtung Obernstraße unterwegs. Auf der teilweise glatten Fahrbahn kam er nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf einen am Fahrbahnrand geparkten Audi auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Autos wird auf 17.000 Euro beziffert. Fahranfänger überschätzt Fahrkünste Achim. Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, kam es auf der A27 nahe der Anschlussstelle Achim-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Walsrode unterwegs, als er bei nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nebelbänken mit Sichtweiten von unter 50 Metern auf einen vor ihm fahrenden Kleintransporter auffuhr. Der Fahranfänger sowie der 37-jährige Mann im Lkw blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch ein Gesamtschaden von 8.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell