POL-VER: ++ Bushaltestellen beschädigt ++ Nach Parkplatzunfall geflohen ++ Grundstückszaun beschädigt ++

Bushaltestellen beschädigt Lilienthal. Randalierer trieben in der Nacht auf Montag ihr Unwesen in Lilienthal. Zwischen 00:30 Uhr und 1 Uhr zerstörten sie an der Falkenberger Landstraße drei Scheiben der Haltestelle "Schoofmoor" sowie eine Werbetafel. Weiterhin wurden Beschädigungen an der Verglasung der Haltestelle "Moorhauser Landstraße" registriert. Die Polizeistation Lilienthal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04298/92000 zu melden. Nach Parkplatzunfall geflohen Worpswede. Am Samstagabend kam es auf einem Parkplatz an der Hembergstraße zu einem Parkplatzrempler. Ein unbekannter Fahrzeugführer prallte zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr gegen einen geparkten Opel, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Der Verursacher des Schadens beging anschließend Unfallflucht. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizeistation Worpswede unter Telefon 04792/1235 entgegen. Grundstückszaun beschädigt Schwanewede. Am Sonntag, zwischen 12 Uhr und 15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Zaun an der Straße Damm (L134). Der Fahrer kam aus unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen den Zaun, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Anschließend floh der Unfallverursacher von Unfallort. Hinweise zu dem Unfallfahrer nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen.

