POL-VER: Presseinformation vom 15.01.2017

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - .

LANDKREIS VERDEN

ERMITTLUNGEN NACH UNFALLFLUCHT

Dörverden - Hülsen / Eystrup -

In der Nacht zu Samstag verunfallte in Hülsen, im Kreuzungsbereich Zur alten Mühle / Zum Sportplatz, ein Pkw Hyundai aus dem Zulassungskreis Uckermark. Bei dem gegen 23.30h gemeldeten Unfall war der Pkw von der Fahrbahn abgekommen, hatte einen Baum touchiert und war gegen einen Poller geraten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, ein Fahrer war den Spuren im Schnee nach in Richtung Zum Sportplatz weggegangen. Bei einer Überprüfung wurde der vermeintliche Fahrer nicht angetroffen. Dieser meldete sich am späten Vormittag bei der Polizei und gab an, dass ihm das Fahrzeug gestohlen wurde. Er hatte den Pkw angeblich in Eystrup, auf einem Hof in der Bahnhofstraße unverschlossen und mit steckenden Schlüssel abgestellt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise auf den roten Hyundai geben können, um einen Anruf unter 04231/8060.

Dörverden - Barme -

Am Samstag, 11.15h, stellte der Halter eines Opel Zafira eine nicht unerhebliche Beschädigung an seinem Pkw fest, die offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren verursacht worden sein muss. Die Höhe des Sachschadens an dem in der Rathaushausstraße, Ecke Memelstraße, abgeparkten Pkw ist nach erster Einschätzung deutlich im vierstelligen Bereich zu sehen. Aufgrund vorhandener Spuren sucht die Polizei nun nach einem grünen Verursacherfahrzeug und bittet um mögliche Hinweise aus der Bevölkerung an die Polizei in Dörverden unter 04234/1325.

OHNE FAHRERLAUBNIS BEI DRIFTÜBUNGEN ERWISCHT

Nach entsprechenden Hinweisen geriet am Samstag Abend u.a. auch der 25jährige Fahrer eines VW Passat in die polizeiliche Kontrolle, als er auf dem schneeglatten Parkplatz beim Edeka-Markt mit dem Pkw Driftübungen machte. Einen Führerschein konnte er allerdings nicht vorzeigen, da er gar nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus stand der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Eine Schreckschusswaffe, die er im Handschuhfach aufbewahrte, wurde sichergestellt. Die Beamten erteilten allen angetroffenen Fahrzeugführern Platzverweise.

RANDALIERER AM ZOB

Verden -

In der Nacht zu Sonntag, kurz nach 3 Uhr, wurde in einem am ZOB abgestellten Linienbus ein Feuer gemeldet. Wie sich aber schnell herausstellte, stammte der entstandene Rauch aus der Entleerung eines Pulverlöschers. Die hinteren Türen des Busses wurden zuvor irgendwie geöffnet. Die Polizei geht davon aus, dass drei männliche Personen, die sich unmittelbar darauf in Richtung Holzmarkt entfernten, für die Tat in Frage kommen.

Pressemitteilung PK Achim

EINBRECHER AM WERK

Oyten (sw)

Am frühen Samstag Abend begaben sich bislang unbekannte Täter zu einem Haus in der Bergstraße in Oyten. Die Abwesenheit der Bewohner nutzend, drangen sie in das Haus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bisher unbekannt.

Oyten -

Ein Einfamilienhaus in der Stader Straße war am Samstag das Ziel unbekannter Einbrecher. In der Zeit zwischen 15.30h und 20.15h zerstörten sie die Verglasung eines Fensters, so dass sie dieses öffnen konnten. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fiel den Tätern u.a. auch Bargeld in die Hände. Sie entkamen auf dem Einstiegsweg unerkannt.

Ottersberg -

Am Samstag, 14.01.17, um 14.30h, wurde der Polizei ein Einbruch in ein Wohn-und Geschäftshaus in der Großen Straße gemeldet. Bei der Tat, die sich innerhalb der letzten 9 Tage ereignet hat, hebelten die Täter eine rückwärtige Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen. Sie entwendeten zahlreiche Schmuckgegenstände.

LANDKREIS OSTERHOLZ

FEUER WIRD RECHTZEITIG BEMERKT

Schwanewede - Neuenkirchen -

Von einem Schaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro geht die Polizei nach einem Balkonbrand im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße Am Hutenberg 6 aus. Der Balkon war ausgebaut und überdacht gewesen. Die Feuerwehren Neuenkirchen, Rade und Aschwarden waren mit 5 Fahrzeugen schnell im Einsatz und vermochten so ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl zu verhindern. Der Lebenspartner der Hauseigentümerin hatte beim Nachhausekommen am Samstag, um 23.45h, das Feuer entdeckt und konnte seine Partnerin und deren Vater, die beide am Schlafen waren, aus dem Haus holen. Während der Löscharbeiten wurde ein unmittelbar angrenzendes Haus evakuiert.

Pressemeldung des PK Osterholz

Einbruch in Einfamilienhaus

Ritterhude -

Bisher unbekannte Täter brachen am frühen Samstagabend in der Zeit zwischen 17.30h und 20.50h in ein Einfamilienhaus in der Louis-Seegelken-Straße in Ritterhude ein. Sie hebelten ein Badezimmerfenster auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Aus dem Haus wurden diverse Gegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Überschlag

Lilienthal ---

Glimpflich verlaufen ist am Samstagmorgen ein Verkehrsunfall auf der Seeberger Landstraße in Lilienthal. Ein 54-jähriger Verdener kam mit seinem Geländewagen auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, überschlug sich im Seitenraum und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrer konnte sich selber unverletzt aus dem Fahrzeug befreien und die Polizei informieren. Am Wagen entstand Totalschaden.

Unfallflucht

Schwanewede-Neuenkirchen

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam am Samstagabend gegen 23.00 Uhr auf der Landstraße in Schwanewede-Neuenkirchen im Bereich der Kirche von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete derjenige mit seinem Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

