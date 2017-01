POL-VER: Presseinformation vom 14.01.2017

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - .

LANDKREIS VERDEN

UNFALLFLUCHT AUF DEM PARKPLATZ DER KREISSPARKASSE

Verden -

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein/e unbekannte/r Autofahrer/in auf dem Parkplatz der Kreissparkasse einen abgestellten VW Jetta in silber hinten links nicht unerheblich und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beziffert die Polizei auf ca. 1000,- Euro. Zeugen des Unfalls, der sich am Freitag zwischen 11.30h und 12.00h ereignete, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04231/8060 zu melden.

Presseinformation der Polizei Achim

Verkehrsunfälle

Thedinghausen

Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Großenkneten befuhr am 13.01.2017, 04.23 Uhr, die Thedinghauser Straße in Richtung Beppen. In einer Fahrbahnverängung kam er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Straßenbaum der Samtgemeinde Thedinghausen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3500,-Euro.

Ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Hämelhausen bog am 13.01.2017, 09.50 Uhr, von der Braunschweiger Straße nach rechts in die Schulstraße ein.Hierbei prallte er mit der hinteren, linken Seite des Aufliegers gegen den Pkw eines 44-jährigen aus Martfeld, welcher vor einem Fußgängerüberweg hielt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000,-Euro.

Riede

Ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer befuhr in der Zeit vom 12.01.2017, 21.00 h bis 13.01.2017, 07.40 h den Kuhlmannsweg und kam auf Grund nicht angepasster Geschwindgkeit auf winterglatter Fahrbahn nach rechts ab und beschädigte einen Grundstückszaun. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04204/402 an die Polizei in Thedinghausen zu wenden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Schüler

Ritterhude -

Leicht verletzt wurde am Freitagmittag ein 12-jähriger Schüler aus Ritterhude, als er in der Falkenstraße in Ritterhude aus dem Schulbus stieg und ohne auf den Verkehr zu achten, hinter dem Schulbus unvermittelt auf die Straße trat. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Osterholz-Scharmbeck konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und streifte den Jungen mit dem Außenspiegel. Der Junge konnte nach kurzer ambulanter Behandlung vor Ort an die besorgten Eltern übergeben werden. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Einbruch in Firmenfahrzeug

Schwanewede -

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Firmentransporter ein, der an der Blumenthaler Straße in Schwanewede abgestellt war. Aus diesem entwendeten sie diverse Werkzeuge. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

ÜBERFALL AUF TANKSTELLE

Osterholz-Scharmbeck, Heilshorn -

Am Freitag Abend, gegen 21.00h, ereignete sich ein Raubüberfall auf eine Tankstelle in Heilshorn. Bei den Tätern handelt es sich um zwei männliche, vermummte Personen, die unmittelbar vor der Tat die Räumlichkeiten ausbaldowert hatten. Kurz darauf erschienen sie wieder. Während einer von ihnen den Eingang absicherte, bedrohte der zweite Täter die Angestellten mit einem Messer und verlangte den Kasseninhalt, mit dem sie unerkannt das Weite suchten. Die unmittelbare Fahndung durch 9 Streifenwagen, u.a. aus Cuxhaven, Delmenhorst und Bremen, verlief ohne Erfolg. Ein Täter sei ca. 20 Jahre alt, 165 - 170 cm gross, bekleidet mit einer grauen Jeanshose "used-look" mit Löchern im Bereich des Oberschenkels und habe einen hellen Schal um das Gesicht geworfen gehabt. Der Andere etwa gleichen Alters sei etwas grösser gewesen, mit grauer Jeans und schwarzer Kapuzenjacke bekleidet, und habe einen gelb/schwarzen Rucksack getragen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070.

