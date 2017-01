POL-VER: ++ Gegen Baum geprallt ++ Gegen Haus geprallt ++ Nach Unfall geflüchtet ++

Landkreis Verden (ots) -

Gegen Baum geprallt Thedinghausen/Beppen. Bei einem Unfall am Freitag, gegen 4:30 Uhr, rutschte ein 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aufgrund der Glätte von der Thedinghauser Straße. Er prallte im Seitenraum gegen einen Baum. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Dem Mann blieb unverletzt. Gegen Haus geprallt Verden. Aufgrund der Glätte kam am Freitag, gegen 3:30 Uhr, ein 58-jähriger Fahrer eines Lkw von der Hamburger Straße (B215) ab. Im Kreisverkehr geriet er ins Rutschen und prallte gegen ein Wohnhaus. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Haus entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Wegen der Bergungsarbeiten musste der Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt werden. Nach Unfall geflüchtet Riede. Vermutlich aufgrund der Glätte kam in der Nacht auf Freitag ein unbekannter Fahrzeugführer vom Kuhlmannsweg ab und durchbrach hier einen Grundstückszaun. Der Unbekannte beging Unfallflucht und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

