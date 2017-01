POL-VER: ++ Einbrüche in Ottersberg ++

Ottersberg (ots) -

Einbrüche in Ottersberg Ottersberg. In Fischerhude kam es am Donnerstag im Laufe des Tages zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Weide. Nach Aufhebeln einer Tür gelangte der Täter in das Haus, wo er Schmuck und Bargeld entwendete. Anschließend floh er unerkannt. Gegen 17 Uhr bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses Am Moorhof zwei Personen, die sich an einer Terrassentür seines Hauses zu schaffen machten. Es blieb beim Versuch, die Täter flohen in Richtung Wümme-Südarm. Nachdem die Polizei alarmiert wurde, leiteten die Beamten eine Fahndung ein, die jedoch nicht zum Aufgreifen des Duos führte. Einer der Täter war etwa 25 Jahre alt und 170 cm groß. Er trug während der Tat eine Wintermütze. Hinweise zum männlichen Komplizen liegen nicht vor. Mögliche Zeugen beider Taten werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 beim Polizeikommissariat Achim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell