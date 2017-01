POL-VER: ++ Hoher Schaden nach Unfall ++ Dieb fragte nach Mietwohnung ++ Einbruch scheitert ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Hoher Schaden nach Unfall Worpswede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Waakhauser Straße entstand am Donnerstag, gegen 16 Uhr, hoher Sachschaden. Ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzuges beabsichtigte, vom Waakhauser Polder rückwärts über die K11 in die Worpheimer Straße zu fahren. Ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer, der auf der K11 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs war, konnte eine Kollision mit dem Auflieger nicht verhindern. Beide Unfallfahrer blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. In Haus eingeschlichen Schwanewede. Am Donnerstag entwendete ein unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem Wohnhaus an der Blumenthaler Straße. Etwa gegen 11 Uhr muss sich der Mann in das Haus eingeschlichen und das Portmonee samt Bargeld gegriffen haben. Anschließend floh er unerkannt. Verdächtig erschien an jenem Morgen ein Mann, der in der Nachbarschaft nach Mietwohnungen fragte. Er war etwa 55 Jahre alt, etwa 170 cm groß und sprach akzentfreies Deutsch. Er war von schlanker Gestalt und hatte dunkle Haare. Hinweise zu diesem Mann oder anderen verdächtigen Personen nimmt die Polizeistation Schwanewede unter Telefon 04209/914690 entgegen. Einbruch scheitert Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht auf Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter, in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Heide einzubrechen. Vermutlich wurde er von Zeugen gestört, woraufhin er seine Tat noch im Versuchsstadium abbrach und flüchtete. Hinweise zu dem Einbrecher liegen nicht vor. Die Polizei Osterholz ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls.

