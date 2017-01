POL-VER: ++ Garagenbrand ++ Fahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch in Bierden - Hubschrauber schwebte über Achim ++

Landkreis Verden (ots) -

Garagenbrand Daverden. In der Elbinger Straße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Garagenbrand. Gegen 9:45 Uhr entwickelte sich das Feuer, nachdem der 57-jährige Anwohner einen gasbetriebenen Heizstrahler entzündet hatte. Ausgehend von der Gasflasche breiteten sich die Flammen in der Garage aus und beschädigten das Gebäude erheblich. Der Versuch, das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen, schlug fehl. Den Brandbekämpfern der Feuerwehren aus Langwedel und Daverden gelang es schließlich, die Flammen endgültig zu löschen. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 10.000 Euro beziffert. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt aus. Die Ermittlungen dauern an. Fahndung nach versuchtem Wohnungseinbruch in Bierden - Hubschrauber schwebte über Achim Achim. Am Donnerstagvormittag versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus an der Straße Bierdener Mühle einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete hier gegen 10 Uhr, wie sich ein junger Mann und eine junge Frau an einer Terrassentür des Hauses zu schaffen machten. Das Duo brach das Vorhaben jedoch erfolglos ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß in Richtung Naturschutzgebiet Ellisee. Die von dem Zeugen alarmierte Polizei fahndete anschließend mit mehreren Streifenwagen sowie einem Hubschrauber, der in Folgezeit über Achim und Umgebung schwebte. Polizeihunde beteiligten sich ebenfalls an der Suche nach den Tätern. Die Fahndung wurde schließlich ohne Ergebnis eingestellt. Bei dem männlichen Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten und etwa 170 cm großen Mann handeln, der eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine dunkle Hose trug. Seine etwa gleichaltrige und gleichgroße Komplizin trug eine helle Jacke mit Kapuze. Hinweise zu dem Pärchen nimmt das Polizeikommissariat Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

