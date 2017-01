POL-VER: ++ Ladendiebstahls in Jeansgeschäft - Polizei sucht Zeugin ++

Landkreis Verden (ots) -

Ladendiebstahls in Jeansgeschäft - Polizei sucht Zeugin Verden. In der Verdener Fußgängerzone kam es am Dienstag, 3. Januar, zu einem Diebstahl in einem Jeansgeschäft. Vormittags, gegen 10 Uhr, steckte sich ein bislang unbekannter Mann mehrere Kleidungsstücke ein und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Danach fuhr er mit einem Fahrrad in Richtung Untere Straße davon. Eine Zeugin hat die Tat gesehen und dies auch einer Mitarbeiterin im Geschäft mitgeteilt. Leider ist die Zeugin unbekannt. Sie wird daher gebeten, Kontakt zur Polizei Verden (04231/8060) aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell