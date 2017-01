POL-VER: ++ Führerschein sichergestellt ++ 17-Jähriger verletzt ++ Unfallfahrer wurde beobachtet ++

Landkreis Verden (ots) -

Führerschein sichergestellt Langwedel/Völkersen. Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 39-jährigen Seat-Fahrer, der auf der Völkerser Landstraße unterwegs war. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 1,4 Promille, woraufhin die Weiterfahrt unterbunden und sein Führerschein an Ort und Stelle sichergestellt wurde. Der 39-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. 17-Jähriger verletzt Kirchlinteln. Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße erlitt am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades leichte Verletzungen. Eine 27-jährige VW-Fahrerin musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt auf der Hauptstraße stoppen. Der nachfolgende Jugendliche geriet mit seinem Zweirad auf der nassen Fahrbahn ins Schlingern und prallte schließlich gegen den VW. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Unfallfahrer wurde beobachtet Ottersberg/Posthausen. Auf dem McDonalds-Parkplatz in Posthausen kam es am Mittwochabend zu einem Parkplatzrempler. Ein junger Fahranfänger war mit seinem Pkw gegen ein geparktes Auto gefahren, sodass ein Schaden von über 1000 Euro entstand. Anstatt auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen, fuhr der Unfallfahrer allerdings davon. Die Kollision wurde jedoch von Zeugen beobachtet, sodass die Polizei den Verursacher des Schadens ermitteln konnte. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein.

