POL-VER: ++ Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung nach Unfall ++ Einbrecher scheitern ++ 18-Jährige leicht verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung nach Unfall Lilienthal. Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen waren am Mittwochmorgen die Folgen eines Unfalls im Einmündungsbereich der Kreisstraßen K8 und K9. Eine 30-jährige Opel-Fahrerin befuhr die K8 aus Richtung Bremen kommend. Als sie nach links auf die K9 abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden und somit bevorrechtigten Mercedes, in dem ein 48-jähriger Mann am Steuer saß. Durch den folgenden Zusammenprall wurde der Mercedes gegen einen weiteren Pkw, einen VW, geschleudert, in dem eine 49-jährige Frau saß. Lediglich die Opel-Fahrerin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, sie ist aber mittlerweile wieder entlassen worden. Der Mercedes und der Opel mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden an allen drei Autos beträgt rund 17.000 Euro. Einbrecher scheitern Schwanewede. Am Sonntagabend scheiterte der Versuch von Einbrechern, in ein Einfamilienhaus am Vorlöhnhorster Weg einzubrechen. Gegen 22:30 Uhr versuchten die Unbekannten, die Tür des Hauses aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand. Als die Täter offenbar bemerkten, dass sich Personen im angegangenen Haus befanden, flohen sie ohne Diebesgut und unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04791/3070 entgegengenommen. 18-Jährige leicht verletzt Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Blumenthaler Straße wurde am Dienstag, gegen 13 Uhr, eine 18-jährige Frau leicht verletzt. Ein 53-jähriger Fahrer eines Peugeot war auf dem Friedländer Weg unterwegs. In der Einmündung zur Blumenthaler Straße übersah er einen von links herannahenden, bevorrechtigten 64-jährigen Lkw-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Während beide Fahrer unverletzt blieben, erlitt die 18-jährige Beifahrerin im Auto leichte Verletzungen. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gefahren. Insbesondere am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell