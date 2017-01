POL-VER: ++ Einbruch in Schießstand ++

Landkreis Verden (ots) -

Einbruch in Schießstand Langwedel/Etelsen. In den Schießstand an der Bremer Straße brachen in der Nacht auf Dienstag unbekannte Täter ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und suchten in dem Gebäude anschließend vergebens nach Wertgegenständen. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten daraufhin unerkannt. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls.

