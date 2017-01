POL-VER: ++ Lkw-Anhänger kippt auf Rastanlage Goldbach um - Folgeeinsatz in der Marie-Curie-Straße in Verden ++

Landkreis Verden (ots) -

Lkw-Anhänger kippt auf Rastanlage Goldbach um - Folgeeinsatz in der Marie-Curie-Straße in Verden Langwedel. Auf der Rastanlage Goldbach kippte am Dienstagmorgen ein Lkw-Anhänger um. Der 51-jährige Fahrer des Lkw mit angekoppelten Anhänger war zuvor langsam auf dem Parkplatz an der A27 unterwegs gewesen. In einer Linkskurve war er zu weit nach links gelangt, sodass der Anhänger im Seitenraum mit einem etwa 1 Kubikmeter großen Betonpoller kollidiert war. Dadurch kippte der Anhänger auf die Seite. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Ein angefordertes Abschleppunternehmen richtete den beschädigten Anhänger wieder auf und schleppte ihn auf das Betriebsgelände der Abschleppfirma an der Marie-Curie-Straße in Verden. Auf dem Anhänger befand sich ein Container, in welchem Gefahrstoffe transportiert wurden. Da am frühen Dienstagnachmittag bemerkt wurde, dass flüssige Stoffe im Container ausliefen, führte dies zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, THW und Polizei. Der unmittelbare Bereich um den Container wurde abgesperrt, sodass eine Gefährdung für Außenstehende ausgeschlossen werden konnte. Derzeit läuft der Einsatz an, dabei wird geprüft, welche Stoffe sich im Container befinden und ob überhaupt eine Gefahr von ihnen ausgehen. Auswirkungen auf den Straßenverkehr gab es nicht, da es sich bei der Marie-Curie-Straße eine schwach frequentierte Straße handelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell