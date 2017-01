POL-VER: ++ Einbruch in der Ulmenstraße ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Einbruch in der Ulmenstraße Ritterhude. Am Montagnachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Ulmenstraße ein. Sie öffneten eine Terrassentür gewaltsam und stiegen anschließend in das Haus ein, wo sie diversen Schmuck erbeuteten. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 zu melden.

