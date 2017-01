POL-VER: ++ Terrassentür aufgehebelt ++ Zwei Verletzte nach Unfall ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Terrassentür aufgehebelt Ritterhude. Unbekannte Täter hebelten am Montag, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, eine Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Mozartstraße auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher das Haus und entwendeten diversen Schmuck. Schließlich flohen die Diebe unerkannt. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter Telefon 04791/3070 zu melden. Zwei Verletzte nach Unfall Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Osterholzer Straße wurden am Dienstagmorgen drei Personen leicht verletzt. Gegen 7:30 Uhr bog ein 51-jähriger Volvo-Fahrer von der Straße Am Hünenstein kommend nach links in die Osterholzer Straße ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 22-jährigen Opel-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Opel-Fahrer sowie eine 15-jährige Beifahrerin im Volvo leicht verletzt wurden. An beiden Autos entstanden Totalschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Gegen den Volvo-Fahrer leitete die Polizei Osterholz ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell