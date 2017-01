POL-VER: ++ Brand in Kindertagesstätte ++ Mehrere Anzeigen gegen 29-Jährigen ++

Landkreis Verden (ots) -

Brand in Kindertagesstätte Verden/Dauelsen. In der Kindertagesstätte an der Grebenstraße kam es am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, zu einem Zimmerbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache hatten sich in der Küche des Kindergartens Flammen entwickelt. Daraufhin wurde umgehend die Feuerwehr alarmiert, gleichzeitig verließen die Kinder und deren Erzieherinnen unversehrt das Gebäude. Verletzte waren somit nicht zu beklagen. Die betroffenen Kinder wurden von ihren Eltern abgeholt. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich innerhalb weniger Minuten ab. Durch das Feuer und den Qualm entstand Sachschaden, ein Gebäudeschaden entstand hingegen nach bisherigem Stand nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Mehrere Anzeigen gegen 29-Jährigen Ottersberg. Die Polizei Achim hat am Dienstag, gegen 3 Uhr, einen alkoholisierten Autofahrer ertappt. Auf der Großen Straße in Ottersberg stoppten sie den 29-Jährigen, bei dem ein anschließender Alkoholtest einen Wert von 0,93 Promille ergab. Nachdem ein vorläufiger Drogentest zudem positiv verlief, ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen an. Neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr leiteten die Polizisten außerdem ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein, da der Mann keinen Führerschein hatte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell