POL-VER: ++ Brand in Garage ++ Sattelzugmaschine durch Brand zerstört ++ Pkw zerkratzt ++

Landkreis Verden (ots) -

Brand in Garage Achim. An der Straße An der Lehmkuhle kam es am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, zu einem Brand in einer Garage. Ein 23-jähriger Mann hatte hier zuvor Benzin abgefüllt. Dabei war vermutlich etwas Sprit danebengegangen, woraufhin sich der Kraftstoff schließlich entzündete. Hierbei erlitt der junge Mann Verletzungen an den Händen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Brand tkonnte sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr ausbreiten, sodass ein Trecker und zwei Motorräder innerhalb der Garage sowie die Garage selbst durch die Flammen zerstört wurden. Der Schaden an den Fahrzeugen sowie an dem Gebäude wird auf 40.000 Euro beziffert. Für weitere Ermittlungen wurde der Brandort durch die Polizei Achim beschlagnahmt. Sattelzugmaschine durch Brand zerstört Ottersberg/Bahnhof. An der Verdener Straße (L155) geriet am Montag, gegen 1 Uhr, eine Sattelzugmaschine in Brand. Der 47-jährige Fahrer war mit dem Fahrzeug auf der A1 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen, als er während der Fahrt kurz vor der Anschlussstelle Posthausen einen lauten Knall im Motorraum wahrnahm. Sofort lenkte der Mann den Sattelschlepper von der Autobahn herunter und stoppte ihn auf der Verdener Straße. Da plötzlich Flammen aus dem Motorraum hochschlugen, verließen der Fahrer sowie sein 30 Jahre alter Mitfahrer das Führerhaus, sie blieben unverletzt. Eigene Löschversuche schlugen fehl, sodass die alarmierte Feuerwehr den Brand löschen musste. Der Sattelschlepper war jedoch nicht mehr zu retten, es entstand Totalschaden. Pkw zerkratzt Verden. Unbekannte zerkratzten in der Nacht auf Sonntag einen Toyota, der an der Wilhelm-Busch-Straße geparkt war. Die rechte Seite des Autos war betroffen, es entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen zufolge wurde gegen 4:30 Uhr eine grölende Personengruppe wahrgenommen, die durch die Straße ging. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

