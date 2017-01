POL-VER: ++ Hoher Sachschaden nach Unfall ++ Nach Glätteunfall geflüchtet ++ Mit 0,9 Promille in den Graben gefahren ++

Landkreis Osterholz (ots) -

Hoher Sachschaden nach Unfall Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bahrenwinkler Weg entstand am Sonntag, gegen 8:30 Uhr, hoher Sachschaden. Ein 38-jähriger BMW-Fahrer war hier aus Richtung Ritterhude kommend unterwegs. Aufgrund von Eisglätte kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Toyota, der am Fahrbahnrand geparkt war. Der Fahrer blieb unverletzt. An den Autos entstand ein geschätzter Schaden von 6.000 Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Nach Glätteunfall geflüchtet Hambergen. Nach einem Glätteunfall auf dem Birkenweg ist der Verursacher des Schadens geflohen. Der Unbekannte prallte zwischen Samstag, 1 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, gegen einen hier geparkten Audi, an dem dadurch ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Die Polizeistation Hambergen ermittelt nun wegen Unfallflucht. Hinweise zu dem Unfallfahrer nehmen die Beamten unter Telefon 04793/2386 entgegen. Mit 0,9 Promille in den Graben gefahren Lilienthal/Worphausen. Ein 30-jähriger Ford-Fahrer ist am Montag, gegen 3:45 Uhr, von der Worphauser Landstraße abgekommen und im Graben gelandet. Der Mann war zuvor auf der Landesstraße 153 in Richtung Lilienthal unterwegs gewesen. Während der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung bei dem Mann festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Daraufhin musste der Mann seinen Führerschein sowie eine Blutprobe abgeben. Am Kleinwagen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

