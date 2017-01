POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 08.01.2017

LK Verden und LK Osterholz/Scharmbeck (ots) - Extreme Glätte führte zu vielen Verkehrsunfällen in den Landkreisen Verden und Osterholz/Scharmbeck. Am Samstag verzeichnete die Polizeiinspektion Verden/Osterholz aufgrund von teilweise extremer Winterglätte insgesamt 73 Verkehrsunfälle mit Sach- und Personenschäden in den Landkreisen Verden und Osterholz-Scharmbeck.Nach Sonnenaufgang und Sprühregen kam es, bei anhaltenden Minustemperaturen,ab dem frühen Vormittag stellenweise zu überfrierender Nässe und spiegelglatter Fahrbahndecke. Die Polizei Verden wurde im Laufe des Tages zu insgesamt 15 Verkehrsunfällen gerufen, bei allen Unfällen ist es bei Sachschäden geblieben. Durch die Polizei Achim wurden insgesamt 15 Verkehrsunfälle aufgenommen,durch welche insgesamt zwei Personen leichter verletzt wurden. Die Autobahnpolizei in Langwedel verzeichnete in ihrem Zuständigkeitsbereich 27 Unfälle auf den Bundesautobahnen 1 und 27. Durch die Unfälle wurden fünf Personen leicht verletzt. Im Landkreis Osterholz/Scharmbeck wurden durch die Polizei 16 Verkehrsunfälle erfasst, bei welchen sich drei Personen leichtere Verletzungen zugezogen haben und eine Person schwer verletzt wurde. Die entstandene Gesamtschadenshöhe lässt sich nicht benennen. Polizei, Rettungsdienste und Streufahrzeuge waren am Samstag in beiden Landkreisen unentwegt im Einsatz. In allen Bereichen ist davon auszugehen, dass eine gewisse Anzahl an Unfällen bislang nicht angezeigt wurden und noch nachträglich erfasst werden müssen.

Mit PKW gegen Baum geprallt. Worpswede. Am Samstag,gegen 12:28 Uhr, kam es auf der Wörpedahler Straße in Worpswede zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Der Pkw Toyota befuhr die Straße aus Fahrtrichtung der K 11 kommend und kam von der winterglatten Fahrbahn ab. Hierbei prallte der mit drei Personen besetzte Pkw gegen einen am Straßenrand stehenden Baumstamm. Die 31-jährige Fahrerin aus Bremen und ein zweijähriges Kleinkind wurden durch den Aufprall leicht verletzt, eine weitere 40-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Alkoholisiert verunfallt und geflüchtet. Kirchlinteln. Der Polizei Verden wurde am Sonntag, gegen 04:00 Uhr, ein verunfallter PKW auf der Verbindungsstraße zwischen Verden-Scharnhorst und Kirchlinteln gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei stellte diese einen verunfallten Audi A3 fest, welcher vermutlich in Folge der winterglatten Fahrbahn von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Straßenrand stehenden Baum geprallt war. Am Unfallort fehlte jedoch zunächst jede Spur vom Fahrzeugführer. Dieser hatte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Durch die Beamten kann der Fahrzeugführer schnell ermittelt werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann aus Verden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,33 Promille. Gegen den jungen Mann ermittelt die Polizei jetzt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell