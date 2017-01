POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 07.01.2017

LK Verden und LK Osterholz/Scharmbeck (ots) - Werkzeuge und Baumaterialien entwendet.Verden.Im Zeitraum von Donnerstag 17:00 Uhr, bis Freitag 08:30 Uhr, ist es im Neubaugebiet in der Hanna-Zuschneid-Straße in Verden zu zwei Einbrüchen in Rohbauten gekommen. Bei beiden Einbrüchen gelangten die unbekannten Täter durch Aufhebeln von Türen in das Innere des Gebäudes und entwendeten dort Werkzeuge und Baumaterialien. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Verden, unter der Telefonnummer 04231/8060, zu melden.

Graffiti im Parkhaus. Verden. Durch unbekannte Täter werden im Tatzeitraum vom 15.12.2016 bis zum 06.01.2017 Graffiti an mehrere Wände des Parkhauses in der Brückstraße in Verden gesprüht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Verden, unter der Telefonnummer 04231/8060, zu melden.

Fahrraddiebstahl in Ottersberg. Ottersberg. Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit konnten Ottersberger Polizeibeamte am Donnerstag Abend einen 21-jährigen Ottersberger im Bereich des Ottersberger Bahnhofes feststellen, der an einem Mountainbike herum manipulierte. Die Person entfernte sich mit dem Fahrrad zunächst in Richtung Otterberg, konnte aber im Bereich des Kreisels wieder aufgenommen und angehalten werden. Auf Ansprache hinsichtlich des beobachteten Vorfalles verstrickte er sich in Widersprüche, letztlich räumte er einen Fahrraddiebstahl ein. Die Polizei Ottersberg stellte das entwendete Fahrrad sicher, konnte aber bislang keinen Eigentümer ausmachen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein hellblau / weißes Mountainbike der Marke Scott. Der Eigentümer möge sich bitte bei der Polizei Ottersberg,unter der Telefonnummer 04205-8604, melden.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Achim. Achim. In der Zeit von Donnerstag 17 Uhr bis Freitag 15 Uhr hebelten unbekannte Täter an einer Terrassentür eines Einfamilienwohnhauses im Rathauspark in Achim. Sie richteten nicht unerheblichen Schaden an, da die Verglasung der Scheibe der Terrassentür zersprang. Die Täter brachen aus unbekannten Gründen ihre Tatausführung ab und entfernten sich vom Tatort. Möglicherweise wurden sie in ihrer Tatausführung gestört, oder bislang unbekannte Zeugen sind durch die Zerstörung der Scheibe auf die Tat aufmerksam geworden. Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Achim, unter der Telefonnummer 04202-9960, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht in Baden. Achim. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Donnerstag, zwischen 9.15 Uhr und 10 Uhr ein auf dem Parkplatz einer Fußpflegepraxis in der Bgm.-Wülbers-Straße parkendes Fahrzeug. Es entstand leichter Sachschaden am geschädigten PKW. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei Achim, unter der Telefonnummer 04202-9960, in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kindergarten.Grasberg. Zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Freitag, 07:30 Uhr, kam es im Kindergarten in Grasberg zu einem Einbruch. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Innere des Kindergartens. Hier entwendeten sie Elektronikartikel. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Grasberg,unter der Telefonnummer 04208-1222, zu melden.

Versuchter Einbruch. Schwanewede. Am Freitag kam es zwischen 16:45 Uhr und 19:50 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Mohrmannsweg". Hier beschädigten die Täter die Hauseingangstür. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen sie von einer weiteren Tatausführung ab. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Schwanewede, unter der Telefonnummer 04209-914690, zu melden.

