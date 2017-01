POL-VER: ++Lkw-Fahrer im Schlaf bestohlen++

Walsrode (ots) -

Zwei Brummi-Fahrer, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf dem Parkplatz "Hamwiede Nord" neben der Autobahn 27 in ihren Führerhäusern übernachtet haben, sind im Schlaf bestohlen worden. Unbekannte pumpten jeweils mehrere Hundert Liter Diesel aus den Tanks ihrer Lkw ab und verschwanden damit in unbekannte Richtung. Die beiden Fahrer bekamen von dem Diebstahl nichts mit und entdeckten ihn erst am nächsten Morgen, als sie ihre Fahrt fortsetzen wollten. Der Schaden beläuft sich in beiden Fällen auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei sucht nach etwaigen Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiautobahnwache in Langwedel unter Telefon 04232/945990 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell