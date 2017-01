POL-VER: ++Versuchter Einbruch in Schnellrestaurant++Festnahme nach Einbruchsdiebstahl - Aufmerksame Nachbarn verständigen Polizei++Katalysator gestohlen++Katalysator gestohlen...+

Landkreis Osterholz (ots) -

Versuchter Einbruch in Schnellrestaurant Osterholz-Scharmbeck. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zu Freitag versucht, die rückwärtige Tür eines Schnellrestaurants in der Bahnhofstraße gewaltsam zu öffnen. Dazu setzte er ein mitgebrachtes Hebelwerkzeug ein, das an der Tür beträchtlichen Schaden verursachte. Zu einem Eindringen kam es jedoch nicht. Der Täter zog unverrichteter Dinge wieder ab. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls eingeleitet und sucht nach etwaigen Zeugen. Wer zwischen 2:00 und 2:30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bahnhofstraße beobachtet hat, die mit dem versuchten Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden. Festnahme nach Einbruchsdiebstahl - Aufmerksame Nachbarn verständigen Polizei Lilienthal. Aufmerksame Nachbarn verständigten am frühen Mittwochabend die Polizei, als sie vom Grundstück ihrer Nachbarn in der Trupermoorer Landstraße erst ein Scheibenklirren hörten und dann bei entsprechender Nachschau ein zerbochenes Fenster feststellten, aus dem die Beine einer Person herausragten. Sofort wurden nach Eingang des Notrufes von der Kooperativen Großleitstelle in Oldenburg mehrere Streifenwagen aus Osterholz-Scharmbeck und Lilienthal in Marsch gesetzt. Noch bevor die Besatzung des Lilienthaler Streifenwagens am vermeintlichen Tatort eintraf, kamen den Beamten zwei Männer aus Richtung des Tatortes entgegen gelaufen, die bei Anblick der Polizisten sofort reißaus nahmen. Trotz sofortiger Verfolgung und intensiver Nachsuche konnten die beiden Verdächtigen nicht gefasst werden. Im Zuge der Fahndung fiel den Einsatzkräften aber ein Kleinwagen mit Bremer Zulassung auf, der von dem aufmerksamen Nachbarn bzw. Hinweisgeber ebenfalls in Tatortnähe beobachtet worden war. Eine Kontrolle des 22-jährigen Fahrers sowie weitere Zeugenbefragungen erhärten den Verdacht, dass es sich bei dem jungen Bremer um einen Komplizen der beiden flüchtigen Einbrecher gehandelt haben könnte. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an, ebenso die Suche nach den gesuchten Einbrechern und weiteren Zeugen, die am Mittwochabend zwischen 18 und 18.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Trupermoorer Landstraße beobachtet haben. Hinweise Polizeidienststellen in Lilienthal (Telefon 04298/92000) und Osterholz-Scharmbeck (Telefon 04791/3070) entgegen. Katalysator gestohlen Lilienthal. Von einem Omnibus der Marke Iveco, der von Mittwoch auf Donnerstag auf einem Gelände in der Edisonstraße abgestellt war, haben Unbekannte den Katalysator abgebaut. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeistation in Lilienthal unter Telefon 04298/92000 entgegen. Terrassentür aufgehebelt Ritterhude. Durch Aufhebeln der Terrassentür haben sich bislang unbekannte Diebe am Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienwohnhaus in der Naugarder Straße verschafft und sämtliche Räumlichkeiten nach wertvollen Wertgegenständen durchsucht. Noch steht die genaue Höhe des Diebesgutes nicht fest. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge von einem höheren Schaden aus. Der Einbruch dürfte sich zwischen und 14 Uhr und 19 Uhr zugetragen haben. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtigen Personen oder Fahrzeuge in der Naugarder Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04292/990760 an die Polizeistation in Ritterhude oder Telefon 04791/3070 an das Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck zu wenden. Einbruch in Ströher Kindergarten Hambergen. Mit Hilfe eines Schraubendrehers haben sich bislang unbekannte Täter von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsamen Zutritt zu den Räumlichkeiten des Ströher Kindergartens verschafft. Innerhalb des Gebäudes wurden verschiedene Türen aufhebelt und die Räume durchsucht. Eine Gruppenkasse ist seitdem verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Wer zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen verdächtigen Personen oder Fahrzeuge in der Sandstraße beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 mit dem Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck in Verbindung zu setzen.

