POL-VER: ++Autofahrer alkoholisiert++Automarder bleiben ohne Beute++Schmuck und Silberbesteck gestohlen++

Landkreis Osterholz (ots) -

Autofahrer alkoholisiert Osterholz-Scharmbeck. Rund drei Promille Alkohol im Blut hatte eine 32-jähriger Autofahrer, den Beamte des Polizeikommissariats Osterholz am späten Mittwochabend im Ortsteil Scharmbeckstotel kontrollierten. Bei der Kontrolle war den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers aufgefallen. Ein Vortest am sogenannten Alkomaten ergab einen Atemalkoholwert von 3,02 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Der 32-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren und einem mehrmonatigen Führerscheinentzug rechnen. Automarder bleiben ohne Beute Schwanewede. Durch Einschlagen einer Seitenscheibe gelangten bislang unbekannte Täter am Dienstabend oder in den darauffolgenden Nachtstunden in den Innenraum eines in der Breslauer Straße geparkten VW Touran. Auf der Suche nach Diebesgut wurde der Innenraum des Fahrzeuges durchwühlt. Gestohlen wurde jedoch nichts. Dennoch beläuft sich die Höhe des entstandenen Schadens auf rund 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Schwanewede (Telefon 04209/914690) oder Osterholz-Scharmbeck (Telefon 04791/3070) entgegen. Schmuck und Silberbesteck gestohlen Lilienthal. Mehrere Räume eines Einfamilienwohnhauses in der Straße Klosterweide haben bislang unbekannte Einbrecher am Dienstabend oder in den darauffolgenden Nachtstunden durchsucht. Schmuck und Silberbesteck nahmen die Täter mit. Der Schaden ist beträchtlich. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Lilienthal (Telefon 04298/92000) oder Osterholz-Scharmbeck (Telefon 04791/3070) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell