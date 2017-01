POL-VER: ++Einbruch in Industriegebiet++Restaurant-Einbruch in der Innenstadt++Einbruchsversuch gescheitert++Fensterfront eines Einrichtungsgeschäftes beschädigt++Zeitungszusteller überfallen...++

Landkreis Verden (ots) -

Einbruch in Industriegebiet Verden. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Firmengebäude in der Marie-Curie-Straße gewaltsam eingedrungen und haben sämtliche Büroräume nach vorhandenem Bargeld durchsucht. In einem Tresor wurden die Täter fündig. Der Schaden ist beträchtlich. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei dürfte sich der Einbruch zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens ereignet haben. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Industriegebiet Finkenberg beobachtet haben, werden gebeten, sich mit Telefon 04231/8060 mit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz in Verbindung zu setzen. Restaurant-Einbruch in der Innenstadt Verden. Beträchtlicher Schaden entstand bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Verdener Innenstadt. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag drangen Unbekannte gewaltsam in das in der Großen Straße gelegene Gebäude ein und gingen zielgerichtet vor. Der Schaden ist beträchtlich. Die Polizei hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 an die Polizeiinspektion Verden/Osterholz zu wenden. Einbruchsversuch gescheitert Verden. Ohne die erhoffte Beute sind bislang unbekannte Diebe geblieben, die am Dienstag oder Mittwoch versucht haben, in ein Einfamilienwohnhaus in der Alten Holtumer Straße gewaltsam einzudringen. Die Täter scheiterten an der Terrassentür, an der jedoch leichter Schaden entstand. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Die Polizei sucht nach etwaigen Zeugen, die in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Anrufe nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen. Fensterfront eines Einrichtungsgeschäftes beschädigt Verden. Durch Silvesterknaller oder massive Schläge mit einem harten Gegenstand haben Unbekannte in den letzten Tagen die Schaufensterfront eines Einrichtungsgeschäftes in der Straße Herrlichkeit beschädigt. Der Schaden ist beträchtlich. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nach etwaigen Zeugen, die zwischen dem Silvestertag und dem 3. Januar verdächtige Personen beobachtet haben, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Verden/Osterholz unter Telefon 04231/8060 entgegen. Zeitungszusteller überfallen Dörverden. Ein 53-jähriger Dörverdener, der am frühen Donnerstagmorgen als Zeitungszusteller unterwegs war, ist von einem bislang unbekannten Täter überfallen und seines Fahrrades beraubt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 02:50 Uhr an der Einmündung Diensthoper Straße / Thorner Weg. Den Schilderungen des Opfers zufolge soll der bislang unbekannte Täter hinter einem Gebüsch hervorgesprungen sein und den 53-Jährigen vom Fahrrad geschubst haben. Das Opfer erlitt dabei leichte Verletzungen, der Täter fuhr mit dem Fahrrad in Richtung Ortskern davon. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und sucht nun nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Dörverden (Telefon 04234/1325) und Verden (04231/8060) entgegen. Einfamilienhaus durchsucht Achim. Während der urlaubsbedingten Abwesenheit der Bewohner sind bislang unbekannte Diebe zwischen dem 28. Dezember und dem 4. Januar in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße Barkenhoff im Ortsteil Uesen gewaltsam eingedrungen und haben sämtliche Räume nach vorhandenen Wertgegenständen durchsucht. Noch steht nicht fest, was dabei entwendet wurde. Die Polizei ermittelt wegen schweren Einbruchsdiebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich Achim. Im Kreuzungsbereich der Max-Planck-Straße ist es am späten Mittwochabend um kurz nach 23 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer erlitt leichte Verletzungen, als ihm ein 29-jähriger Autofahrer, der auf der Max-Planck-Straße in Richtung Ueser Feldstraße unterwegs war, die Vorfahrt nahm. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand zudem ein beträchtlicher Sachschaden. Die Höhe wird von der Polizei mit rund 12.000 Euro angegeben. Karambolage fordert drei Leichtverletzte Oyten. Drei Leichtverletzte und Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Folge einer Karambolage, die sich am Mittwochabend im Kreuzungsbereich Achimer Straße/Hauptstraße ereignet hat. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Ritterhude, der auf der Achimer Straße in Richtung Fischerhude unterwegs war, übersah den Pkw eines 37-jährigen Ottersbergers. Beide Fahrer sowie ein Mitinsasse erlitten leichte Verletzungen. Die beiden Unfallautos mussten durch Abschleppfirmen geborgen werden. Einbrecher scheitert an Toilettenfenster Ottersberg. Den Versuch, in eine Backstube in der Grünen Straße gewaltsam einzudringen, musste ein bislang unbekannter Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag abbrechen. Mit erheblichem Kraftaufwand hatte der Täter versucht, ein Toilettenfenster des Gebäudes aufzuhebeln. Dadurch verursachte er jedoch so großen Lärm, dass eine 48-jährige Bewohnerin aufmerksam wurde und Licht anschaltete. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt wegen versuchten schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Achim (Telefon 04242/9960) und Ottersberg (Telefon 04205/8604) entgegen. Einbrecher verursachen hohen Schaden Ottersberg. Beträchtlicher Schaden an der Haustür ist am Mittwochnachmittag bei einem Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus im Amselweg entstanden. Zwischen 16:10 Uhr und 16:55 Uhr drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten lediglich eine geringe Menge Bargeld sowie Schmuck und Parfum. Die Höhe des Sachschadens an der Hauseingangstür ist deutlich höher als der Wert des Stehlgutes. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Ottersberg (Telefon 04205/8604) und Achim (Telefon 04202/9960) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell