POL-VER: Ergänzender Hinweis zur Pressemitteilung "++Polizeiexperte informiert zum Thema Einbruchschutz++"

Verden (ots) - Die Veranstaltung findet am 19. Januar in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr im Haus der Kriminaldienste in Verden, Bgm.-Münchmeyer-Str. 4, statt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell