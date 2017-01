POL-VER: ++Polizeiexperte informiert zum Thema Einbruchschutz++

Verden (ots) -

Am 19. Januar bietet der Beauftragte für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Joachim Kopietz, eine Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz an. Da nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerplätzen zur Verfügung steht, wird um vorherige Anmeldung unter Telefon 04231/806108 gebeten. Die Anmeldefrist geht bis zum bis zum 16.Januar. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, sich fachlich fundiert über einen guten mechanischen Grundschutz (Nachrüstung oder Erneuerung) bzw. über eine ergänzende Einbruchmeldeanlage oder den Einsatz von Videoüberwachungsanlagen zu informieren. Referent ist der Beauftragte für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, Joachim Kopietz. Auch diverse Facherrichter wie Tischler, Unternehmer aus dem Bereich der Sicherungstechnik bzw. Überfall- und Einbruchmeldetechnik aus dem Landkreis Verden kommen zu Wort. Im Anschluss an diese Veranstaltung steht den Interessierten Besuchern der Bereich der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle für weitere Informationen aus dem Bereich der mechanischen Sicherung zur Verfügung.

