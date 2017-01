POL-VER: ++Kleines Feuer - große Wirkung: Brennende Mülltonnen in Mehrfamilienwohnhaus rufen zahlreiche Rettungskräfte auf den Plan++

Osterholz-Scharmbeck (ots) -

Zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei rückten am frühen Donnerstagmorgen zu einem Feuer in die Drosselstraße aus. Im Keller eines Mehrparteienwohnhauses brannten zwei Mülltonnen. Durch die starke Rauchentwicklung war den Bewohnern von drei Mehrfamilienwohnhäusern der Fluchtweg durch die entsprechenden Treppenhäuser versperrt. Die Rettungsleitstelle des Landkreises löste wegen des zu befürchtenden "Massenanfalls von Verletzten" Großalarm aus. Die Gebäude wurden teilweise evakuiert. Eine 31-jährige Bewohnerin musste mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Weitere 25 Bewohner wurden von Einsatzkräften des DRK betreut. Auch die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und einem Großaufgebot von Helfern vor Ort. Die Löscharbeiten erfolgten unter schwerem Atemschutz. Die brennenden Mülltonnen waren, nachdem sie lokalisiert waren, binnen weniger Minuten gelöscht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang ebenso wenig fest, wie die Ursache des Feuers. Die Polizei leitete noch während der Löscharbeiten erste Ermittlungen ein.

